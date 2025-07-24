В Госдуме призвали дать многодетным приоритет в получении жилья по соцнайму

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет на рассмотрение проект закона, которым предлагается предоставить многодетным семьям право на получение жилья по договору социального найма вне очереди.

Как заявил лидер партии Леонид Слуцкий, одна из основных причин, которая мешает семьям быть многодетными - это отсутствие отдельного и комфортного жилья. По его словам, 45% семей не желают рожать ребенка в связи с плохими жилищными условиями.

"По логике, у государства имеется возможность помочь родителям в этом вопросе – предоставить им квартиры по договору социального найма вне очереди. Но почему-то именно многодетные семьи не включены в этот льготный список", - посетовал парлдаментарий.

Отмечается, что к началу 2025 года в очереди на жилье по договору социального найма стояли более 2 млн семей. В 2024 году квартиры от государства получили только 2,5% от всего количества нуждающихся семей. Слуцкий подчеркнул, что в среднем россияне ждут льготы по 20 лет. Многодетные семьи ждать не могут и не должны, сообщает РИА "Новости".

Ранее депутаты предложили полностью возмещать НДФЛ многодетным семьям.