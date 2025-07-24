17 тысяч учителей могут остаться без работы в этом учебном году

Количество учеников начальной школы (1-4 классы) в предстоящем учебном году сократиться на 348 тыс. человек.

Об этом сообщили аналитики профсоюза "Учитель", основываясь на данных о рождаемости. По их словам, на этом фоне более 17,3 тыс. педагогов начальных классов станут лишними. В 2026-2027 году высвободятся еще почти 21,5 тыс., так как в школу пойдет еще на 429,7 тыс. первоклашек меньше, чем нынешнем, а в 2027-2028-м — на 411 тыс. меньше.

В Минпросвещения подтвердили, что ожидается профицит учителей, в основном, начальной школы. Уже прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках в качестве предметников в основной и старшей школе, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, психологов, дефектологов, сообщают "Известиям.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России запустило "горячую линию" по подбору педагогов для школ. Это необходимо в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников.