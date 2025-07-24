24 Июля 2025
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

В Первоуральске проводится масштабная реконструкция тепловых сетей с применением передовых технологий

В Первоуральске ведется масштабная реконструкция теплосетей – старые трубы, пролежавшие в земле уже более 40 лет, меняют на новые, сделанные из современных материалов. Работы проводятся в рамках концессионного соглашения между администрацией Первоуральска и ПАО "Т Плюс", заключенного еще в 2021 году.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

Как пояснил Накануне.RU заместитель главы администрации Первоуральского городского округа по ЖКХ Денис Поляков, 2025 год стал для города "ударным" годом – именно на текущий год запланирован самый большой объем работ – планируется обновить порядка 36 километров труб теплоснабжения и горячего водоснабжения на 11 теплопунктах.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

"Эти работы необходимы для нормального прохождения отопительного сезона, а также для того, чтобы снизить аварийность, уменьшить потери, которые существуют в сетях, ну и, соответственно, увеличить надежность в сетях теплоснабжения нашего города", - пояснил Денис Поляков.

Заместитель главы администрации Первоуральского городского округа по ЖКХ Денис Поляков(2025)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Реконструкция теплосетей охватывает все районы города, включая поселок Талица. Завершить ее компания "Т плюс" должна до 1 сентября, а после - приступить к благоустройству. На восстановление асфальта и газонов компании дается месяц - до 1 октября.

В настоящий момент, по словам технического директора Первоуральских тепловых сетей Аркадия Спевака, износ старых коммуникаций около 80%.

Технический директор Первоуральских тепловых сетей Аркадий Спевак(2025)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

"Готовность работ по перекладке сетей почти 60%. Закончим работы к 1 сентября, затем начнется благоустройство. На некоторых участках оно начнется раньше", - пояснил он.

Так, в центре города на Проспекте Ильича и ул. Ватутина работы по модернизации теплосетей уже находятся в стадии обратной засыпки. Благоустройством компания займется в ближайшие две недели. Отметим, что от указанного участка запитано 10 домов, а также здание администрации. Протяженность реконструируемых теплосетей составляет свыше 2,8 тыс. километров. На время работ горячую воду в домах не отключали. Энергетики смонтировали резервный водопровод - он снабжал горожан горячей водой. Когда необходимость в нем отпадет – его демонтируют.

В Первоуральске проводится масштабная реконструкция тепловых сетей(2025)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Отдельно стоит отметить надежность современных материалов, применяемых в реконструкции. Трубы отопления защищены пенополиуретановой изоляцией, оснащены системой оперативного дистанционного контроля от повреждений (ОДК).

В Первоуральске проводится масштабная реконструкция тепловых сетей(2025)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

"Эта система в случае утечки сразу дает сигнал на пункт, что сокращает время поиска повреждения трубы и его устранения. Преимущество для потребителей – снижение теплопотерь, времени ограничения и поставка более качественный ресурса, - пояснил заместитель технического директора Первоуральских тепловых сетей Денис Вязовиков.

В Первоуральске проводится масштабная реконструкция тепловых сетей(2025)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

В Первоуральске проводится масштабная реконструкция тепловых сетей(2025)|Фото: Пресс-служба ПАО "Т Плюс"

Современные трубы горячего водоснабжения – гибкие предизолированные, из сшитого полиэтилена. При правильной эксплуатации срок службы такой трубы – 50 лет и более. Полипропилен не теряет прочности со временем, экологичен, не подвержен коррозии, сохраняет характеристики при постоянном воздействии воды, давления и температурных перепадов.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО &quot;Т Плюс&quot;

"Концессионное соглашение компания "Т Плюс" выполняет в полном объеме. Все работы в графике, никаких нарушений у нас не зафиксировано", - резюмировал Денис Поляков.

Добавим, что работы по модернизации теплосетей будут продолжены и в следующем году.

Теги: реконструкция, тепловые сети, модернизация, Т Плюс, Первоуральск


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