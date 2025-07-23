Путину рассказали, как будет работать закон о поиске экстремизма

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу Минцифры Максута Шадаева разъяснить, как должен функционировать на практике закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Чиновник вновь заявил, что рядовым гражданам не стоит беспокоиться, потому что эти материалы ищут только "приверженцы соответствующих идеологий".

"На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы и о том, что они включены в реестр", — сказал он.

Шадаев признал, что по поводу этого законопроекта ведутся широкие дискуссии. Даже некоторые провластные деятели опасаются, что для соблюдения закона пользователям придется выучить весь федеральный список экстремистских материалов Минюста, который содержит почти 5,5 тыс. записей.

"В этом смысле рисков мы не видим, потому что, если пользователь не знал, что материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Но мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане могут чувствовать себя спокойно", — заявил глава Минцифры.

Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов через VPN Госдума утвердила 22 июля. Теперь за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен (речь идёт в том числе о VPN-сервисах), будут штрафовать на 50-80 тыс. руб. Максимальный штраф для юридических лиц будет достигать 500 тыс. руб. Также введена административная ответственность за умышленный поиск (в том числе через VPN) в интернете "и получение доступа к заведомо экстремистским материалам". Штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба Госдумы.

Во время обсуждения законопроекта Максут Шадаев также сообщил, что россиян будут наказывать только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, доступ к соцсетям наказываться не будет.