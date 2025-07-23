23 Июля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин подписал закон о "студенческой семье"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий понятие "студенческая семья". Из опубликованного документа следует, что студенческая семья — это люди до 35 лет включительно, состоящие в браке. Они воспитывают ребенка и являются его единственными родителями или усыновителями, а также получают среднее профессиональное или высшее образование.

Изменения внесли в закон "О молодежной политике". Согласно документу, студенческая семья является подкатегорией молодой семьи. У нее есть такие же права на государственную поддержку, даже если отдельным ее членам оказывали помощь и по другим программам.

Проект закона, закрепляющий понятие "студенческой семьи", был внесен в Госдуму осенью прошлого года.

Как отмечала вице-спикер Анна Кузнецова ("Единая Россия"), сегодня в российских вузах обучается около 22 тыс. подобных семей. Около 3 тыс. семей воспитывают детей до трех лет, более 2 тыс. – от трех до семи лет.

Как следует из пояснительной записки к документу, студенческие семьи отличаются от остальных особыми потребностями и уязвимым положением в обществе. Такие семьи зависимы от стартовых возможностей родителей, степени поддержки молодой семьи, отношения к студенческим семьям в образовательных организациях, обществе, государстве.

Теги: студенческая семья, путин, закон


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