Георгий Филимонов встретился с участниками СВО — ветеранами ЧВК «Вагнер»

Обсуждали повышение качества и доступности медицинского обслуживания, а также патриотическое воспитание молодежи.

«Сегодняшний разговор стал ответом на большой запрос в обществе. Много раз подчеркивал, что мы не делим наших бойцов на мобилизованных, контрактников, добровольцев, сотрудников ЧВК. За полтора года прямой диалог с военнослужащими и их семьями стал традиционным. Регулярно встречаюсь с воинами, членами их семей и вдовами в кустовом и индивидуальном формате. При этом на территории региона проживает очень много семей сотрудников ЧВК», — подчеркнул Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По просьбе ветеранов прорабатывается вопрос создания в Череповце отделения реабилитации для участников СВО. Для этого была сформирована рабочая группа, которую возглавил заместитель Губернатора Сергей Сорокин. В её состав также вошли Министр здравоохранения области Николай Гонтюрев, заместитель Губернатора Александр Ершов, руководитель Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн Наталья Готфрид, главврач Вологодской областной клинической больницы №2 Андрей Пулин.

Аналогичное отделение реабилитации сейчас работает в Вологде на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн. Здесь создана вся необходимая инфраструктура для диспансеризации: кабинет лечебной физкультуры, зал для групповых занятий с тренажерными аппаратами, кабинеты физиотерапии и механотерапии для пассивной разработки суставов, кабинеты медицинского психолога и эргореабилитации. С момента открытия стационарное лечение в отделении уже прошли более 300 участников Специальной военной операции.

«Также взяли в проработку предложения в сфере образования молодежи. Ветераны активно участвуют в патриотических акциях и готовы вести эту работу более системно. Идея организации в регионе военно-патриотического клуба актуальна», — добавил Георгий Филимонов.

С начала Специальной военной операции Правительство Вологодской области направило на поддержку военнослужащих и членов их семей уже свыше 6,5 миллиарда рублей. В регионе действуют более 40 льгот и выплат для участников СВО и их близких, и этот перечень постоянно пополняется.