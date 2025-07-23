23 Июля 2025
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Спорт Вологодская область
Фото: движение &quot;Zа самбо&quot;

Семья вологжан стала самой спортивной семьей России

Стали известны итоги второго всероссийского конкурса, проводимого Министерством спорта Российской Федерации.

«Семья Портновых из Череповца одержала победу в номинации «Семейные чемпионы». Родители воспитывают двух дочек, и у каждого из них есть своя «спортивная» история. Папа Даниил – мастер спорта России по конькобежному спорту, победитель этапов Кубков России, а мама Наталья – кандидат в мастера спорта России по плаванию. Старшая дочь занимается легкой атлетикой, младшая – бальными танцами. Поздравляю родных череповчан с заслуженной победой. Желаю развития, прогресса и новых спортивных побед. Гордимся», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Теперь Портновы представят Вологодскую область в финале фестиваля Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд, который пройдет в августе этого года. В июне семья уже становилась победителем регионального этапа.

На Вологодчине уделяется особое внимание развитию отрасли физической культуры и спорта. Общий объем финансирования сферы составляет уже 3,2 миллиарда рублей. В регионе строят, ремонтируют, реконструируют 44 спортобъекта. Из них 40 введут в эксплуатацию в этом году, еще четыре сдадут в следующем.

Благодаря поддержке Губернатора Георгия Филимонова за прошедший год Вологодская область показала серьезный рост. Регион занял девятое место в России и первое место в Северо-Западном федеральном округе по доле жителей, систематическим занимающихся физической культурой и спортом.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

По итогам 2025 года Вологодчина планирует усилить свои позиции в рейтинге. Для этого создаются возможности ведения здорового и активного образа жизни среди вологжан всех возрастов, развиваются массовый спорт и спорт высоких достижений, осуществляется поддержка спортсменов, тренеров и других отраслевых специалистов.

Теги: спортиваня семья, георгий филимонов,


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