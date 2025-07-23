Курировать работу ветерана СВО Антона Тропина, избранного главой Нюксенского МО, будет губернатор

«Взял на себя обязательства лично сопровождать Антона Сергеевича на его новой должности. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию. Кроме того, практические знания и умения помогут успешно справиться с подготовкой выпускной квалификационной работы в рамках проекта «Герои Русского Севера», — сообщил Георгий Филимонов.

Антон Тропин стал одним из 35 финалистов регионального кадрового проекта для участников СВО. Сейчас эти военнослужащие проходят стажировки и работают с наставниками — изучают реальные управленческие процессы, чтобы в дальнейшем качественно решать отраслевые задачи.

За каждым участником проекта «Герои Русского Севера» закреплены заместители губернатора, главы округов, топ-менеджеры ведущих предприятий региона. В число наставников также вошли сенатор Российской Федерации от Вологодской области Евгений Богомазов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентина Артамонова.

Финалисты уже завершили первый модуль образовательной программы Президентской академии – «Государственная политика и система государственного управления». Впереди их ждет обучение основам регионального и муниципального управления, экономики и финансов и современных технологий управления.

Проект «Герои Русского Севера» был запущен в Вологодской области по инициативе Губернатора Георгия Филимонова и направлен на формирование кадрового резерва для органов власти и реального сектора экономики из числа действующих участников и ветеранов СВО. Это региональный аналог федеральной программы «Время Героев», которая ранее была введена по инициативе Президента.