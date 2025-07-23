23 Июля 2025
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Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край / t.me/opershtab23

Росприроднадзор опроверг информацию о продолжающейся утечке мазута с затонувшего танкера

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова выступила с заявлением, в котором отрицает продолжающуюся утечку мазута с затонувшего в декабре танкера "Волгонефть-212".

"В связи с появившейся в СМИ некорректной информацией со ссылкой на представителя Росприроднадзора о якобы поступающих в Чёрное море нефтепродуктах с затонувшего танкера "Волгонефть – 212" официально заявляем, что  утечек содержимого танкеров в настоящее время ведомство не фиксирует", - говорится в заявлении Радионовой в Telegram.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на выступление представителя "Росприроднадзора" в краснодарском арбитражном суде сообщил, что последние совершенные водолазами обследования показывали, что утечка продолжается из поврежденных танков судна.

"В ходе слушания представители Росприроднадзора отметили, что до тех пор, пока судна не удалены из акватории, они продолжают представлять угрозу окружающей среде. Как подчеркнул представитель ведомства, служба продолжит настаивать, чтобы весь экологический ущерб был возмещен со стороны владельцев танкеров", - написала Радионова, так и не сообщив, что опровергает слова представителя ведомства на счет оценок водолазов.

Между тем, оперштаб Краснодарского края сегодня сообщил, что в Темрюкском районе убирают новые выбросы мелкой фракции мазута. "Сгустки нефтепродуктов размером от 3 до 10 сантиметров обнаружили во время вечернего мониторинга береговой полосы 22 июля. Протяженность выбросов в районе п. Волна составляет около 1 км, в районе п. Артющенко – порядка 3-4 км. Уборка организована с вечера и возобновилась утром 23 июля. Участвуют более 90 человек и 13 единиц техники. Это сотрудники МЧС России, администрации Темрюкского района и сельских поселений, муниципальной Аварийно-спасательной службы, Кубань-СПАС, волонтеры", - сообщили в оперштабе.

Теги: росприроднадзор, черное море, светлана радионова


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