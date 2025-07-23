На "АвтоВАЗе" объяснили логотип Renault на деталях Iskra

На "АвтоВАЗе" объяснили, как именно логотип Renault оказался на деталях автомобиля Lada Iskra. Проект начался ещё при французских акционерах, и часть оснастки и пресс-форм заказывали именно тогда, из-за этого там и есть логотип "Рено".

Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки Iskra, более 90% это российское производство и поставщики, приводит РИА Новости мнение "АвтоВАЗа".

Ранее появились сообщения от автообозревателей, которые обнаружили логотипы Renault на некоторых элементах импортозамещенного автомобиля. Сообщалось также, что подушка безопасности водителя и медиасистема якобы китайские, а пассажирская подушка — японская.

Ранее "АвтоВАЗ" объявил официальные цены на седан Lada Iskra. Минимальная комплектация Comfort будет стоить от 1 249 000 руб. У этой машины будет двигатель 1,6 л (90.л.с) и механическая трансмиссия. Всего для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 л (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 л (106 л.с.) с автоматической трансмиссией. Если добавить к "Комфорту" комфорта в виде кондиционера и обогрева передних сидений и зеркал, то получится версия Life уже за 1 319 000 руб.

Если в наборе присутствует обогрев форсунок омывателя, сигнализация, круиз-контроль, охлаждаемый вещевой ящик, регулировка руля по вылету и мультимедийная система (нового поколения, с онлайн-сервисами), получается комплектация Enjoy за 1 439 000 руб. Топ-версия Techno за 1 579 000 руб. включает подогрев задних сидений, руля и ветрового стекла, парктроник, камеру заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота. Продажи стартовали 20 июля.