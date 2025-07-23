Армения готова создать "мост Трампа" на своей территории и передать его под контроль США

Армения, Азербайджан и США согласовали "Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора Трампа", пишет испанское издание Periodista Digital со ссылкой на источники в правительстве Армении.

Под "мостом Трампа" подразумевается так называемый Зангезурский (он же Сюникский или Мегринский) коридор: предполагаемая транспортная артерия, которая пройдет по территории Сюникской области Армении и соединит Азербайджан с его эксклавом – Нахичеванской автономной республикой. Концепция 40-километрового коридора много лет продвигалась Баку и поддерживалась Турцией. Создание коридора было одним из требований Азербайджана при окончании карабахского конфликта в 2020-м году. А США хотят стать "оператором" дороги, получая от нее доходы и обеспечивая безопасность.

По данным испанского издания, формально Армения сохранит суверенитет над Сюникской областью. Но фактически американские компании получат территорию в аренду на 99 лет, будут получать 40% дохода (а Армения только 30%). Также меморандум предполагает размещение на территории Армении значительного американского военного контингента, но не из числа постоянно армии, а ЧВК (около 1 тыс. человек). Хотя и через частную военную копанию, но США получают доступ к границе с Ираном.

Издание отмечает, что выиграют от подписания такого соглашения США, Турция и Азербайджан, а вот для России и Франции (которая хотела усилить свое влияние в Армении) это серьезный дипломатический провал. Что же до Армении, то она частично лишается суверенитета. Periodista Digital пишет, что такой шаг со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет расценен как предательство армянами как внутри страны, так и по всему миру.