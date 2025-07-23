Госэкспертиза одобрила проект тоннеля под улицей Куйбышева в Екатеринбурге

Управление государственной экспертизы Свердловской области выдало положительное заключение на обустройство пешеходных тоннеля и моста под улицей Куйбышева в Екатеринбурге.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, подземный переход соединит части набережной вдоль дендропарка и цирка. Длина тоннеля составит 86,4 метра, а моста – 33,4 метра. Рядом появятся скамейки и урны, а внутри будут установлены камеры видеонаблюдения.

На сводах, сделанных из антивандального стекла, развесят историческую информацию с подсветкой. Пол в переходе уложат нескользким гранитом, лестничные марши оборудуют пандусами.

Проект подразумевает обновление дорожного полотна, тротуаров и трамвайных путей на Куйбышева. Рабочие уложат 12 тысяч квадратных метров покрытия, еще 15,6 тысячи займут зеленые насаждения. Общая длина благоустраиваемой территории составит 1,3 километра.

Как добавили в мэрии, реализовать проект планируют уже в этом году.