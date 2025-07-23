23 Июля 2025
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

В МВД назвали Свердловскую область самым безопасным регионом УрФО

В ГУ МВД по Свердловской области состоялось двухдневное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в первом полугодии 2025 года. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка полиции Валерий Горелых.

По его сведениям, в работе совещания приняли участие первые лица всех территориальных ОВД и структурных подразделений главного управления, а также руководство Уральского юридического института МВД и транспортной полиции. Мероприятие проходило под председательством начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта Александра Мешкова. В первый день коллегии руководителей отделов полиции протестировали на предмет знания ведомственной нормативной базы, владения навыками боевых приемов борьбы, физической подготовки, а также умения поражать цели из табельного ПМ и оперативно принимать правильные решения, когда поступают сообщения о различного рода ЧП и ЧС.

На второй день генерал Мешков вручил наиболее отличившимся по службе сотрудникам ведомственные награды и заслушал доклады ряда должностных лиц о состоянии дел по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений в регионе за отчетный период. За шесть месяцев текущего года в дежурные части органов внутренних дел от граждан поступило 527 тысяч заявлений-сообщений (-4,1%). Обеспечен правопорядок при проведении более 4 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие свыше 2 млн человек. Безусловно, наиболее знаковое из них празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – 359 торжеств, свыше 345 тысяч зрителей. К обеспечению безопасности привлекалось порядка 40 тысяч представителей МВД.

Заседание коллегии в ГУ МВД по Свердловской области(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Благодаря принятым полицией совместно с другими силовыми ведомствами мерам, удалось удержать контроль и в целом над оперативной обстановкой на вверенной территории. Закреплена динамика снижения регистрации преступлений. Поставлено на учет 24060 уголовно наказуемых деяний, что на 0,7% меньше значений 2024 года. На 6,1% снижена регистрация преступлений категорий тяжкие – 4472, на 6,5% средней тяжести – 4954 и на 2,7% небольшой тяжести – 11306.

По общей регистрации преступлений Средний Урал занимает десятую строчку после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Татарстан, Челябинской, Ростовской и Самарской областей. Уровень преступности остается одним из самых низких в России. Статистика показывает, что Свердловская область по-прежнему является самым безопасным субъектом в УрФО.

На 32,7% уменьшилась кривая количества людей, погибших от противоправных посягательств – 138. В разрезе уголовно-наказуемых поступков снижение зафиксировано по: убийствам на 11,1% (96), причинениям тяжкого вреда здоровью на 25,6% (236), грабежам на 9,3% (224), кражам на 1,6% (6211), в том числе квартирным на 37% (85) и на 21,7% с банковских счетов (767). С позитивными тенденциями сыщики сработали по установлению лиц, совершивших: разбои (98,5%), грабежи (96,8%), кражи (61,1%), в том числе транспорта (61,2%).

100% раскрываемости свердловские полицейские достигли по раскрытию убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, и изнасилований. Общая раскрываемость преступлений возросла на 3% и составила 67,5%. Расследованы уголовные дела на 15289 составов преступлений (+1,6%). На 38,7% возросла (739) эффективность по раскрытию криминала в организованных формах, изобличено 187 лиц.

В 1,2 раза больше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2 раза с плюсом расследовано уголовных дел данной направленности – 546. Также в 2 раза больше оперуполномоченные обнаружили наркопритонов (12). Ликвидировано 5 нарколабораторий. Изъято 196 кг запрещенных веществ.

На 94,7% (699) больше задокументировано эпизодов против госвласти, в том числе в 2,4 раза случаев превышения должностных полномочий (106), в 1,9 раза фактов дачи взятки (95) и в 2 раза фактов получения взятки (150). На 19% (25) возросло число выявленных экстремистских проявлений и на 43,9% количество расследованных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (82).

Повышена эффективность работы по ряду ключевых позиций профилактической деятельности. На 14,4% снижено количество совершенных тяжких и особо тяжких преступлений в быту (77). На 4,2% меньше стало преступлений со стороны ранее имевших криминальный опыт (9373).

Положительная динамика отмечается и в части осуществления административного надзора. Так, в 2025 году на 11,7% снижен показатель совершения уголовно-наказуемых деяний поднадзорными лицами (98). На 12,3% меньше совершено преступлений в состоянии алкогольного опьянения (3222).

Заседание коллегии в ГУ МВД по Свердловской области(2025)|Фото: В.Н. Горелых

"На состоявшейся коллегии детально рассмотрели не только положительные наработки, но и ряд проблемных вопросов, требующих оперативного реагирования. Один из них – сложная ситуация на дорогах. Несмотря на то, что по итогам шести месяцев отмечается снижение основных параметров аварийности: количества ДТП с пострадавшими на 9,7% (1114), числа погибших в них на 5,9% (127) и раненых на 12,1% (1353), показатель тяжести последствий происшествий не может не беспокоить. Только за май и июнь на дорогах области погибло 63 человека. ЧП такого рода всегда вызывают повышенный общественный резонанс. В этой связи генерал Мешков потребовал от подразделений ГИБДД принятия безотлагательных мер во взаимодействии с местными органами власти. Это касается Каменск-Уральского (рост аварийности на 32,4%), Алапаевска (+62,5%), Артемовского (+50%); Артей (+16,7%), Березовского (+77,8%), Ирбита (+8,3%), Полевского (+90,9%), Режа (+55,6%), Серова (+27,8%), Сысерти (+33,3%), Туринска (+75%), Новоуральска (+40%)", - рассказал Валерий Горелых.

По его сведениям, постоянное пристальное внимание со стороны силовых структур необходимо и миграционным процессам, так как зафиксирован рост преступлений, совершенных иностранными гражданами (+27,2%; 411). Управлению по вопросам миграции и руководителям территориальных отделов полиции начальником главка поставлена задача организовать целенаправленную ежедневную работу по контролю за законностью пребывания на территории РФ лиц из дальнего и ближнего зарубежья, шире использовать возможности административного выдворения в отношении нарушителей действующего законодательства.

Как отметил полковник Горелых, серьезный спрос на совещании был и по линии преступности несовершеннолетних (+44,7%; 654). Сотрудниками полиции изобличено 439 подростков, преступивших черту закона (+10,6%). Кроме того, важное значение уделено учетно-регистрационной и статистической дисциплине. За нарушения в данной сфере к дисциплинарной ответственности привлечено 139 сотрудников ОВД, из них 37 из числа руководящего звена.

"Но, пожалуй, особо строго Александр Мешков спросил у выступавших должностных лиц за результаты по раскрытию преступлений, совершенных в отношении самой незащищенной категории населения – пенсионеров. Преступления в сфере IT являются на сегодня самой серьезной угрозой. В регионе каждое третье от всех зарегистрированных, занимают такого вида противоправные деяния (33,3%; 8007). Мошенники за первое полугодие причинили гражданам ущерб на сумму1 млрд 943 млн рублей. Противоядие от такой напасти есть, на мой взгляд, только одно – никогда и никому не передавать и не переводить свои деньги и пароли. От слова совсем. Не общайтесь по телефону или в соцсетях с неизвестными, какими бы они добрыми или наоборот строгими не казались. Не открывайте чужие ссылки. Тогда и горьких слез лить не придется. Будьте мудрее, всегда перепроверяйте поступающую информацию. И это касается всех, а не только пенсионеров”, - резюмировал Валерий Горелых.

Завершая коллегию, глава свердловской полиции поставил гарнизону наиболее приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Одной из них является подготовка к обеспечению безопасности в период проведения Единого дня голосования с 12 по 14 сентября 2025 года.

Теги: коллегия, МВД, итоги, полугодие, Свердловская область


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