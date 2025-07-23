Российско-украинские переговоры в Турции начнутся сегодня вечером

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров начнется сегодня около семи часов вечера по московскому времени в Стамбуле, передает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

Ранее сообщалось, что и российская, и украинская делегации уже вылетели в Турцию.

Украинские СМИ сообщают, что переговорщики от Киева сначала заедут в Анкару, где встретятся с турецкими посредниками переговоров.

Также на этот раз, возможно, представители делегаций дадут пресс-конференцию для уже собравшихся в Стамбуле журналистов.

Ожидается, что темой этого раунда переговоров станет возможность заключения мирного соглашения, хотя объективно условий для достижения согласия нет, поскольку меморандумы о мире украинской и российской стороне противоречат друг другу по многим пунктам.