В РПЦ не считают нужным указывать на экстремизм сатаны в Библии

Русская православная церковь не видит повода обозначать сносками об экстремизме упоминания сатаны в Библии, поскольку там он показан "исключительно в негативном свете".

Напомним, сегодня Верховный суд России признал "международное движение сатанизма" экстремистской организацией и запретил ее на территории РФ.

"Упоминание злых сил, в том числе сатаны, присутствует во всех текстах традиционных религий России. Другое дело, что сатана и все, что с ним связано, в традиционных культурах представлено исключительно в негативном свете. Решение же Верховного суда направлено против движения, против мировоззрения, которое является деструктивным, которое разрушает целостность человеческой личности, подталкивает его к поклонению злым силам, нанесению вреда себе и окружающим. Меры будут касаться популяризации и продвижения этого культа в отношении тех людей, которые могут стать его жертвами", - цитирует радио "Говорит Москва" заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.