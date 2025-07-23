Во всех районах Нижнего Тагила могут запретить кикшеринговые самокаты

Нижний Тагил находится на грани запрета кикшеринга на территории города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, об этом заявил глава города Владислав Пинаев на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Было отмечено, что движение прокатных средств индивидуальной мобильности могут запретить во всех районах Нижнего Тагила. Это решение поддерживает начальник МУ МВД России "Нижнетагильское" Ибрагим Абдулкадыров. Также он полагает, что важнейшим станет помощь в профилактике абсолютно всех участников процесса.

В июле в городе произошел всплеск аварий.

"В этом месяце зафиксировано 14 ДТП, в которых погибли 8 человек, причем смертельные случаи произошли всего за две недели с 8 по 20 июля", - рассказал глава ОГИБДД МУ МВД России "Нижнетагильское" Сергей Бернгардт.

Кроме того, в 2025 году наблюдается рост количества наездов на пешеходов. Погибших в результате такого рода ДТП нет, но 35 человек были травмированы.

Ранее сообщалось, что главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании наезда электросамоката на девочку в Нижнем Тагиле.