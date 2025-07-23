Тюменская область - в числе лидеров по призам в окружном этапе Всероссийской премии "Экспортёр года"

Тюменская область оказалась в числе лидеров по количеству призовых мест среди субъектов Уральского федерального округа в окружном этапе Всероссийской премии "Экспортёр года". Шесть предприятий стали победителями в восьми номинациях. Детали привёл губернатор Александр Моор.

"Заводоуковский маслозавод" победил в категории "Малый и средний бизнес" в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК". С 2006 г. на предприятии производят рафинированное, дезодорированное рапсовое масло.

Также первого места в номинации "Экпортер года в сфере услуг" удостоена тюменская компания Dream. Она экспортирует комплексное обслуживание жилых и нежилых зданий и сооружений, санитарную обработку. Первое место в номинации "Лучшая женщина-экспортер" получила компания "Омега", возглавляемая Венерой Стариковой. Предприятие специализируется на производстве мучных хлебобулочных изделий. Премия "Экспортёр года" входит в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

"В Тюменской области мы постоянно дополняем экосистему поддержки экспортеров: организовываем бизнес-миссии, обучающие мероприятия. Так, в 2024 г. объём внешней торговли Тюменской области увеличился на 26%. Поздравляю всех победителей премии. Желаю удачи на всероссийском этапе", - написал губернатор в своём telegram-канале.