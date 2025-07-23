Погибший депутат Тарасенко в день смерти успел 11 раз "проголосовать"

Депутат-"единоросс" Михаил Тарасенко, о смерти которого накануне объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, прямо перед этим объявлением успел "проголосовать" по 11 законопроектам, об этом сообщают СМИ и Telegram-каналы, например, "Кровавая барыня" и Baza.

Володин, кстати, объявил, что Тарасенко "тяжело болел", так что его смерть не была внезапной и случилась не на рабочем месте.

Вероятно, за депутата на его опустевшем рабочем месте "нажимал кнопку" кто-то из коллег, хотя это запрещено.