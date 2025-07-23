СКР будет добиваться ареста главреда "Базы" Трифонова - редакция

Следственный комитет будет ходатайствовать в суде об аресте главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, задержанного накануне, а также продюсера издания Татьяны Лукьяновой, пишет редакция канала.

По мнению редакции, следствие хочет "форсировать ситуацию", чтобы избежать информационного шума и психологически давить на фигурантов.

Трифонов стал фигурантом дела о взятке сотрудникам полиции в обмен на так называемые "сливы" информации.

По данным редакции, Трифонов и Лукьянова не признают себя виновными в предъявляемых нарушениях.

Защита журналиста настаивает на том, что при задержании был нарушен Уголовно-процессуальный кодекс, задержание оформили только спустя 14 часов, тогда же к фигуранту пустили адвоката.