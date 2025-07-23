Олимпийский комитет США запретил женщинам-трансгендерам* участвовать женских соревнованиях

Олимпийский и Паралимпийский комитеты США фактически запретили женщинам-трансгендерам* участвовать в соревнованиях по женским видам спорта. Спортивные чиновники в объяснениях с федерациями плавания, легкой атлетики и других видов сослались на указы Дональда Трампа. Президент США еще в феврале подписал документы, которые предполагают прекращение государственного финансирования для федераций, которые допустят женщин-трансгендеров* до соревнований.

"Наша пересмотренная политика подчеркивает важность обеспечения справедливой и безопасной конкурентной среды для женщин. Все национальные федерации спорта обязаны обновить свою действующую политику в соответствии с этим", - говорится в заявлении генерального директора Олимпийского комитета США Сары Хиршланд.

В Федерации фехтования США заявили, что к женским соревнованиям допустят только "спортсменов женского пола", а к мужским – всех остальных, включая женщин-трансгендеров*, мужчин-трансгендеров*, небинагрных* и интерсексуальных* спортсменов, а также обычных цисгендерных мужчин.

Тема ограничения участия трансгендеров* в Олимпийских играх обсуждается сейчас и в Международном олимпийском комитете. Новый президент МОК Кристи Ковентри заявила, что намерена "защитить женскую категорию". МОК уже разрешил некоторым спортивным федерациям устанавливать запреты для Олимпийских игр, этим правом уже воспользовались федерации плавания, велоспорта, легкой атлетики, пересматривает правила федерация футбола.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

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