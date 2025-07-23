Махинации с резиденцией губернатора могли стать причиной задержания главы Минимущества Челябинской области

Главу Минимущества Челябинской области, а также его предшественника и управделами губернатора региона могли задержать по делу о махинациях с резиденцией губернатора, пишет "Коммерсант Южный Урал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Силовики пока официально не комментируют задержания.

Ранее сообщалось, что задержан министр имущества Южного Урала Эльдар Белоусов, а также его предшественник Александр Богашов (он также работал вице-губернатором) и управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский.

Инсайдер сообщил, что чиновники стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Якобы, они могут быть причастны к незаконному строительству оздоровительного центра на территории резиденции губернатора на общую сумму более 50 млн руб.