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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Махинации с резиденцией губернатора могли стать причиной задержания главы Минимущества Челябинской области

Главу Минимущества Челябинской области, а также его предшественника и управделами губернатора региона могли задержать по делу о махинациях с резиденцией губернатора, пишет "Коммерсант Южный Урал" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Силовики пока официально не комментируют задержания.

Ранее сообщалось, что задержан министр имущества Южного Урала Эльдар Белоусов, а также его предшественник Александр Богашов (он также работал вице-губернатором) и управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский.

Инсайдер сообщил, что чиновники стали фигурантами дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Якобы, они могут быть причастны к незаконному строительству оздоровительного центра на территории резиденции губернатора на общую сумму более 50 млн руб.

Теги: эльдар белоусов, превышение полномочий, чиновники


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Ранее 23.07.2025 09:37 Мск СМИ сообщили о задержании министра и высокопоставленного чиновника в Челябинской области

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