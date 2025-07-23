В Екатеринбурге задержан региональный редактор Ura.ru, его ждет допрос

В Екатеринбурге задержан региональный редактор издания Ura.ru Игорь Сергеев.

Как сообщает издание, Сергеев проходит свидетелем по делу свердловского редактора Дениса Аллаярова. Игоря задержали утром 23 июля и везут на допрос в региональное управление Следственного комитета. Утверждается, что сейчас защитники не имеют к нему доступа.

В СК России по Свердловской области Накануне.RU воздержались от комментариев по ситуации.

Напомним, Аллаярова обвиняют в даче взятки сотруднику полиции. В начале июня Ленинский районный суд избрал Денису меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа 2025 года. Сторона защиты обжаловала это постановление и просила изменить меру пресечения на более мягкую, однако свердловского редактора Ura.ru оставили в СИЗО.

А недавно стало известно, что силовики провели обыски у руководителя IT-отдела Ura.ru Дениса Мостокалова. Утверждалось, что они связаны с делом Аллаярова.