В Екатеринбурге открылась первая очередь распределительного центра Wildberries

В Екатеринбурге дан старт работе первой очереди распределительного центра Wildberries в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, площадь складской зоны составляет 158 тысяч квадратных метров. По данным врио губернатора Дениса Паслера, ежедневно комплекс способен обрабатывать и распределять до трех миллионов разных товаров, а складская мощность составляет 120 миллионов единиц.

"С новой инфраструктурой значительно повысится эффективность управления поставками и сократится время доставки как внутри Свердловской области, так и за ее пределами. Кроме того, новый распределительный центр – это 7 тысяч рабочих мест", - отметил Паслер.

Также подписано соглашение о дальнейшем расширении комплекса. Будет построена вторая очередь площадью 62 тысячи квадратных метров. Суммарные инвестиции в проект превысят 12 млрд рублей, а число рабочих мест увеличится еще на 1,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что маркетплейсу Wildberries разрешили открыть склад в Шушарах, который сильно пострадал от огня в начале 2024 года.