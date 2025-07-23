Брат главкома ВСУ высказался о лечении родителей в России

Брат главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег отреагировал на публикации о переводе высокопоставленным украинским офицером денег в Россию на лечение отца. Их родители живут во Владимирской области.

"Я не разговариваю с корреспондентами, потому что родителей грязью облили. Я не разговариваю, интервью я не даю", - сказал РИА Новости Олег Сырский.

Ранее стало известно, что отец братьев Сырских тяжело болен. Поначалу он проходил лечение в областном центре, Владимире, однако процесс не увенчался успехом, и главком ВСУ якобы отправил родителей в Московский регион. Месяц лечения отца мог обойтись офицеру в 1 млн руб., примерно столько он, вероятно, и перевёл в Россию.