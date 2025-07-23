На заводах "Ростеха" собирают более 20 SSJ-100

На предприятиях "Ростеха" находятся на различных стадиях готовности более 20 лайнеров SSJ-100.

Об этом корпорация сообщила в Telegram. Как заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, параллельно с созданием производственного задела продолжаются сертификационные испытания: три опытных самолета с отечественными агрегатами проходят тесты в Жуковском. Завершение сертификации планируется к концу текущего года, а в 2026 года лайнеры планируется начать передавать авиаперевозчикам.

Евтушенко указал, что после введения санкций в 2022 году "Суперджет" пришлось создавать заново. Так было замещено около 40 систем, включая двигатель ПД-8. Отмечается, что ни один зарубежный производитель не реализовывал аналогичный объем импортозамещения в столь сжатые сроки.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полёт третий самолёт SSj-100, полностью созданный в России. Во время испытаний подтверждена стабильная работа всех отечественных систем. Самолёт поднялся в небо на российских двигателях ПД-8.