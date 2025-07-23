23 Июля 2025
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Из-за атак БПЛА в регионах предлагают расширять сеть публичного WiFi

В российских регионах стали появляться публичные точки доступа к WiFi.

Это происходит на фоне участившихся атак беспилотных летательных средств Вооруженных сил Украины. Интернет-провайдеры начали активнее обеспечивать бесплатный беспроводной интернет в Москве, городах Самарской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Ростовской, Оренбургской, Тульской областей, Удмуртии, Чувашии и др. Руководитель фракции "Новых людей" в Госдуме Алексей Нечаев, вице-спикер от партии Владислав Даванков и член фракции Антон Ткачев направили запрос главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением разработать федеральную программу по созданию сети публичных точек доступа к WiFi.

Парламентарии считают, что она должна стать "цифровой страховкой" для россиян и бизнеса. В инициативе сказано, что такие точки должны быть размещены как в селах, все еще ожидающих подключения, так и в общественных местах (МФЦ, вокзалы, больницы) и в крупных городах, сталкивающихся с перебоями связи.

Как заявил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков, отключение сотовой связи стало достаточно явлением, но власти вряд ли вернутся к глобальному возобновлению работы WiFi, так как у него есть определенные ограничения по площади и удаленности от роутера, что делает городское покрытие экономически невыгодным.

Ведущий инженер НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Николай Калуцкий указал, что мобильный интернет, как и мобильную связь, используют для координации действий и наводки на цели, сообщают "Ведомости".

Напомним, Минцифры России и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета, которые уже стали регулярными. Сегодня распоряжения об отключении сотовой связи отдают местные органы власти, региональные управления МЧС и другие должностные лица и организации. При этом не редко требования носят хаотичный характер.

Теги: WiFi, интернет, беспилотники


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