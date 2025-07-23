Супругам участников СВО хотят сократить рабочий день с сохранением зарплаты

В России супругам участников специальной военной операции могут сократить рабочий день, зарплата при этом будет сохранена.

Это может произойти при условии наличия в семье несовершеннолетних детей. Соответствующее предложение дала проработать крупному бизнесу и губернаторам правительственная комиссия под руководством главы МВД Владимира Колокольцева.

Инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы и "Опоре России". Из документа также следует, что предприятиям стоит ввести выплаты за ранения, частичную или полную потерю работоспособности, а также гибель участников спецоперации. Бизнесу предлагается реализовать специальные программы трудоустройства для ветеранов СВО с ограниченными возможностями, сообщают "Известия".

Напомним, родственникам раненых участников СВО будут выдавать бесплатные путевки в санатории для их сопровождения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.