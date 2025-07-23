В России могут увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в Госдуму проект закона, в случае принятия которого с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда будет увеличен до 50 тыс. руб.

Автор инициативы - глава думской фракции Сергей Миронов. Законопроект внесут в Думу 23 июля. По словам депутата, 50 тыс. руб. – это сумма, которая позволяет гражданам удовлетворять свои потребности.

Миронов указал, что с 2022 года потребительные цены увеличились, растет инфляция, поэтому уровень МРОТ нуждается в пересмотре, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Министерство труда и социальной политики России предложило установить МРОТ с 1 января 2026 года в размере 27 093 руб.