В салонах связи появились мини-отделения банков для сбора биометрии

"Билайн" совместно с "Альфа-банком" запустил пробный проект в одном из салонов связи в Санкт-Петербурге, в рамках которого организовано рабочее место для сотрудника банка для сбора биометрии.

Это позволит иностранцам зарегистрироваться в Единой биометрической системе и активировать сим-карту в офисе "Билайна" без посещения отделения банка. Также "Альфа-банк" открыл дополнительный офис на базе салона связи оператора связи "Т2" в Москве на улице Красного маяка. В совмещенной точке продаж можно будет зарегистрироваться в ЕБС у банка и купить сим-карту с подтверждением биометрии у оператора. Также инициатива позволит "Альфа-банку" реализовывать свои финансовые продукты в салоне оператора.

В марте "Мегафон" начал открывать в своих салонах банковские отделения "Промсвязьбанка". Первый такой дополнительный офис открылся во флагманском салоне сотового оператора на площади Восстания в Санкт‑Петербурге. Кроме сдачи биометрических данных, там можно воспользоваться банковскими услугами.

Закон, согласно которому прибывающие в Россию иностранцы могут приобретать сим-карты российских операторов только с условием регистрации в ЕБС, был подписан российским президентом 8 августа 2024 года и вступил в силу с начала 2025 года, сообщает Forbes.