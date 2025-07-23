ЦБ РФ будет вести надзор за операторами сервиса рассрочки

Центробанк России будет вести надзор за операторами сервиса рассрочки.

Госдумой были приняты законы о требованиях к таким операторам и договорам с ними. У продавцов и операторов сервиса рассрочки теперь не будет возможности прятать проценты на отсроченные платежи посредством установки разных цен на товар в рассрочку и за наличные. Также ограничиваются размеры штрафов, которые операторы сервиса рассрочки смогут взимать с пользователей.

В случае превышения обязательств гражданина по рассрочке 50 тыс. рублей оператор сервиса должен будет передать эти данные в бюро кредитных историй. Как считает Банк России, это поможет кредитным организациям и МФО оценивать уровень долговой нагрузки гражданина при обращении за кредитом или займом. При этом россияне будут больше защищены от закредитованности и рисков дефолта, сообщает Forbes.

Напомним, ранее было предложено поднять до 100 тыс. руб. лимит на оплату частями (сервисы BNPL, "покупай сейчас, плати потом") без передачи данных в бюро кредитных историй. Соответствующее письмо направила в Госдуму "Общественная потребительская инициатива". В нынешней редакции проекта закона эта сумма равна 15 тыс. — получить займы свыше будет труднее.