Принят закон о платформенной экономике

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о регулировании платформенной экономики.

Документом определяются основные понятия. Среди них — "платформенная экономика", "цифровая платформа", "посредническая цифровая платформа" (ПЦП). Реестр ПЦП будет вести уполномоченный кабмином федеральный орган исполнительной власти.

Закон не допускает размещение на ПЦП карточки товара, которая содержит информацию о продаже незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий или незарегистрированных пестицидов и агрохимикатов. Право устанавливать другие требования к карточке товара предоставляется правительству.

Также закон регламентирует предоставление скидок на товары. Предусмотрены обязательный информационный обмен операторов ПЦП с налоговыми органами и госконтроль за соблюдением законодательства в сфере платформенной экономики России.

В процессе рассмотрения законопроекта был уточнен запрет на создание дискриминационных условий доступа на платформы, указали там. Кроме того, были доработаны требования к размещению карточек товаров, сообщает Forbes.