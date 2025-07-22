Трамп заявил, что Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в госизмене, заявив, что тому есть документальные подтверждения, "в банде состояли" другой экс-глава страны Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

"Обама — лидер банды, Барак Хуссейн Обама — попался, его подписи на документах. Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!" - приводят РИА Новости его слова.

Как заявил Трамп, "пришло время ответственности" для людей, которые преследовали его. Президент США заявил, что Обама "виновен" и совершил "госизмену", в банде под его руководством состояли Байден и Клинтон — "бывшая жена президента, фальшивая, как банкнота в три доллара".

Трамп заявил, что еще в 2016 году после поражения на выборах президента могли наступить последствия для Клинтон после опровергнутой теории о "российском следе", однако тогда он якобы призвал не "заходить слишком далеко", поскольку это жена бывшего президента.

"После того, что они сделали со мной, было это правильным или нет, пора начать преследовать людей", - сказал президент США, заявив, что последствия для политиков должны быть серьезными.