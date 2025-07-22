Аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов

Аэропорты Москвы и санкт-петербургский аэропорт "Пулково" с 19 по 22 июля отменили 517 рейсов, сообщают РИА Новости.

На запасные аэродромы ушли 169 воздушных судов. Ситуация затронула 75 тысяч пассажиров.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Центральной России, в частности, на минувших выходных. В это время аэропорты московского авиаузла несколько раз приостанавливали свою работу. Авиакомпании массово переносили и отменяли рейсы. В понедельник аэропорты входят в штатный режим работы, а перевозчики работают над стабилизацией расписания.

Министерство добавило, что за указанный период были оформлены свыше 16 тысяч вынужденных возвратов билетов, выданы более 109 тысяч ваучеров на напитки и свыше 58 тысяч ваучеров на питание, в гостиницах размещены 16 тысяч человек.