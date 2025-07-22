Возбуждено дело в связи со смертельной аварией с участием зампреда правительства Забайкалья

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с погибшей, виновником которого, предположительно, мог быть зампред правительства Забайкалья Алексея Гончарова.

Авария произошла в Улетовском округе. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По данным следствия, 21 июля около 23 часов на федеральной дороге сообщением Иркутск-Чита водитель автомашины "Мерседес-Бенц" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Тойота-Филдер". В результате ДТП при оказании помощи в больнице скончалась женщина 1978 года рождения, пассажир автомобиля "Тойота", - говорится в сообщении СКР.

Ранее сообщалось, что в аварии помимо погибшей есть еще шесть пострадавших, в том числе сам Гончаров.