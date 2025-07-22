В Северной Осетии вводится досмотр всех транзитных автомобилей и их водителей

Власти Северной Осетии отказались от проведения всех массовых публичных мероприятий в регионе, а также запретили фотографировать и снимать на видео "военные объекты, объекты критически важной инфраструктуры, мест падения беспилотников", говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

В администрации региона объяснили решение "поступающей в оперативный штаб республики информацией об угрозе покушения на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил РФ и их родственников в ходе инициированной украинскими спецслужбами несанкционированной акции в г. Владикавказе".

Кроме того, власти вводят режим досмотра транзитных транспортных средств и перевозимых грузов, а также личный досмотр людей в таких машинах.

"В связи с изложенным, учитывая данные о реальной угрозе атак с применением БПЛА, просим жителей г. Владикавказа воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей", - добавили в правительстве Северной Осетии.