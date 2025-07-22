22 Июля 2025
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Спорт Челябинская область
Фото: Дмитрий Степанцов

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске станет ещё масштабнее

В субботу, 26 июля, на парковке у ледовой арены «Трактор» пройдёт второй масштабный челябинский контест этого сезона — Открытый кубок RCC Extreme Челябинск. Мероприятие, организованное Русской медной компанией, станет ярким праздником спорта не только для участников турнира, но и для всех поклонников экстрима.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Олег Коровяков

В этот раз соревнования в Челябинске проводятся по пяти дисциплинам: самокат стрит, самокат парк, ВМХ стрит, ВМХ парк и скейтборд стрит.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Олег Коровяков

Открытый кубок RCC Extreme Челябинск — это больше чем соревнования. Здесь продумано всё для семейного отдыха. Участников и зрителей ждут яркие активности: кастомайзинг, квесты, мастер-классы по балансборду и скейтборду, а также спортивные конкурсы и розыгрыши от ведущих. Созданы все условия для максимально приятного и комфортного времяпрепровождения. Предусмотрены удобные зоны для отдыха, кулеры с водой, фудтрак (кофе и лимонады), доступная навигация по территории.

(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Комментирует менеджер проекта RCC Extreme Анна Веремеенко: «RCC Extreme — это продвижение стрит-культуры на Урале и за его пределами. Мы создаём пространство для тех, кто любит спорт, драйв и настоящие эмоции! В этом сезоне мы проводим Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске уже во второй раз, что доказывает растущую популярность экстремальных видов спорта на Южном Урале. Мы ожидаем рекордное количество участников и зрителей. Особое внимание уделили зрелищности и активностям, поэтому в этот раз добавили квесты: теперь зрители не просто наблюдают, они тоже участвуют и вовлекаются в атмосферу!»

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Регистрация начнётся в 10 часов утра, последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. Участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений. Обращаем внимание: в день мероприятия доступ спортсменов на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.

Открытый кубок RCC Extreme в Челябинске(2025)|Фото: Дмитрий Степанцов

Теги: RCC Extreme, кубок, Челябинск


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