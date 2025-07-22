Местонахождение главреда "Базы" до сих пор не известно - адвокат

В офисе Telegram-канала Baza (1,6 млн подписчиков) закончился обыск: силовики под камерами журналистов вынесли из редакции несколько мешков и ящиков с документами и техникой.

Между тем, адвокат главного редактора "Базы" Глеба Трифонова Алексей Михальчик сообщил, что информации о местонахождении журналиста до сих пор нет, хотя защите и удалось узнать, в чьем производстве находится уголовное дело, по которому Трифонова допрашивают.

"На данный момент, срок административного задержания истек и фактически речь идет о незаконном ограничении свободы Глеба Трифонова", - приводит "База" слова адвоката.

Также известно, что на допрос увезли несколько сотрудников канала, у других изъяли мобильные телефоны.

О том, что стало причиной обыска, не сообщается.

СМИ сообщили, что обыски могут быть связаны с возбуждением Следственным комитетом сразу нескольких дел о незаконных "сливах" информации от силовиков журналистам, причем дела по таким эпизодам расследуются сейчас сразу в трех регионах страны.