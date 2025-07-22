Капитализация производителя Лабубу превысила стоимость "Газпрома"

Китайский производитель игрушек Лабубу в моменте стоил на рынке дороже, чем "Газпром" ($41 млрд против $38 млрд). Поднять капитализацию компании Pop Mart очень помогли россияне. Например, в этом году они купили Labubu на Wildberries на сумму в 1,5 млрд руб. Хотя не все Лабубу на российском рынке оригинальные, производитель все равно ожидает рост прибыли в этом году на 350%.

Как пишет Bloomberg, растущая популярность плюшевых игрушек превратила Pop Mart в компанию стоимостью более 40 млрд долларов. Её акции на Гонконгской фондовой бирже за последний год подскочили почти на 600%.

Между тем, этим летом Pop Mart подал заявку на регистрацию товарного знака в России. В Китае редкие версии фигурок уже перепродаются за тысячи долларов, а владелец компании Ван Нин с состоянием в $22 млрд стал одним из богатейших людей КНР.