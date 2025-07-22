Госдума утвердила штрафы за поиск экстремистских материалов через VPN

Госдума утвердила штрафы за распространение рекламы VPN.

За распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен (речь идёт в том числе о VPN-сервисах), будут штрафовать на 50-80 тыс. руб. Максимальный штраф для юридических лиц будет достигать 500 тыс. руб. Также введена административная ответственность за умышленный поиск (в том числе через VPN) в интернете "и получение доступа к заведомо экстремистским материалам". Штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., сообщает пресс-служба Госдумы.

Во время обсуждения законопроекта глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что россиян будут наказывать только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете, доступ к соцсетям наказываться не будет. По его словам, правонарушение будет фиксироваться в случае умышленного доступа к материалам, внесённым в список экстремистских: пользователь должен знать, что материал заблокирован, и иметь умысел на его поиск. Правоохранители должны доказать наличие умысла. Это будет главная задача силовиков при вынесении постановления о правонарушении, пишет РБК.