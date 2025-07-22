Цифровизация Вологодчины дает результаты - жители региона стали чаще выбирать электронные сервисы для подачи документов в суд

Губернатор Вологодской области рассказал о результатах работы по цифровизации судебной системы региона за первое полугодие 2025 года.

«Исполняем поручение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – активно внедряем цифровые технологии в судах, чтобы упростить процесс подачи документов. Видим, что спрос на электронную услугу растет. С начала года на судебные участки поступило более 40 тысяч обращений через сервис «Электронное правосудие». Для сравнения: почти столько же обращений было принято за весь прошлый год. Рост – более чем в два раза. Продолжаем развивать цифровую среду в регионе, уделяя особое внимание соблюдению прав наших земляков», – сказал Георгий Филимонов.

Передача исполнительных документов из мировых судов в службу судебных приставов также выстроена в электронном формате. Только за первое полугодие 2025 года мировые судьи региона направили на исполнение судебным приставам 36 165 оцифрованных документов. Это на 15 709 документов больше, чем за весь прошлый год.

К сервису «Электронное правосудие» подключены все участки мировых судей Вологодской области. Это значит, что подать процессуальные документы в суд в электронном виде может любой житель региона. Воспользоваться сервисом можно по ссылке. Здесь же доступна информация о порядке подачи документов и вопросах, которые рассматривают суды.

Расширение и популяризация электронных услуг для граждан в Вологодской области ведется в рамках выполнения задач национального проекта «Экономика данных», который был инициирован Президентом.