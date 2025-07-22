22 Июля 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп намерен снова ввести США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп решил в очередной раз вывести свою страну из ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Трампа, якобы, возмущает, что ЮНЕСКО занимает антиамериканскую и антиизраильскую позицию.

Еще в феврале 2025 года Трамп распорядился провести аудит участия США в ЮНЕСКО. И вот по итогам проверки выяснилось, что позиция организации противоречит взглядам Белого дома в "области разнообразия, равенства и инклюзивности", также ЮНЕСКО обвинили в "пропалестинской и прокитайской предвзятости".

"Президент Трамп принял решение вывести Соединенные Штаты из ЮНЕСКО, организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проблемы, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре", — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Так, в Вашингтоне не оценили доклад ЮНЕСКО "Инструменты для борьбы с расизмом" (2023 год) и инициативу "MEN'talities". Первая из них призвала государства-члены принять антирасистскую политику и принять участие в "гонке за первенство", чтобы стать главными поборниками социальной справедливости, отвечая на вопросы об истории расизма в своих юрисдикциях и затем работая над обеспечением равенства. Инициатива "MEN'talities" касалась Индии и была направлена на изменение того, что "мужчины думают о гендерных проблемах", особенно о "вредных гендерных нормах". В прошлом году эта гендерная программа также опубликовала отчет о видеоиграх, в котором рассматривалось, как игры могут "способствовать гендерному равенству".

Еще одна претензия – влияние Китая на ЮНЕСКО: Пекин является вторым по объему вложенных средств спонсором организации, а китайцы занимают в ЮНЕСКО ключевые руководящие должности.

Первоначально Трамп планировал вывести США из ЮНЕСКО в 2017 году, как и сейчас, ссылаясь на "антиизраильскую предвзятость".

США впервые вышли из ЮНЕСКО в 1983 году при президенте Рональде Рейгане, заявив тогда, что организация "излишне политизировала практически каждый вопрос, которым занимается". "Она проявила враждебность к свободному обществу, особенно к свободному рынку и свободной прессе, и продемонстрировала безудержное увеличение бюджета", - говорил тогда Рейган.

Бывший президент США Джо Байден добился повторного вступления США в ЮНЕСКО в 2023 году, утверждая, что американское присутствие необходимо для противодействия растущему влиянию Китая в организации.

Кстати, в России тоже есть противники участия страны в ЮНЕСКО (хотя в историческом разрезе именно СССР сделал много для увеличения влиятельности организации). Например, вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") предлагал выйти из ЮНЕСКО потому, что организация воспротивилась принятию Госдумой закона о сплошных рубках на озере Байкал (озеро входит в знаменитый список всемирного наследия ЮНЕСКО).

Теги: дональд трамп, сша, юнеско


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