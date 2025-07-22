Верховный суд перенес заседание по иску о запрете сатанизма в России из-за смерти председателя суда

Верховный суд России перенес на один день заседание по иску о запрете в стране сатанизма – из-за смерти председателя суда Ирины Подносовой.

Иск в ВС РФ подала Генеральная прокуратура. Надзорное ведомство считает, что существует "международное движение сатанизма", и оно должно быть запрещено на территории России. Вероятно, в связи с этим может быть запрещена какая-то символика, музыка, литература или даже кино – такой контент может быть признан экстремистским.

По словам юристов, вероятность удовлетворения иска высока. Прежде по такой схеме экстремистской была признана уголовная субкультура "АУЕ" (запрещена в РФ). Если суд удовлетворит иск, за атрибутику, ювелирные украшения или бижутерию с изображением сатанистских символов россиянам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. Вероятно, будут вопросы и ко многим фильмам ужасов.