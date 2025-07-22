Следователи нагрянули в Михайловский театр

Сегодня утром в Санкт-Петербурге прошли обыски в Михайловский театр. В учреждение наведались сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета России.

Обыски якобы связаны с художественным руководителем Михайловского театра и гендиректором МХАТ Владимиром Кехманом, пишет "Ъ-СПб".

Ранее Кехману предъявили обвинение в растрате. 9 июля СМИ сообщили, что правоохранительные органы нанесли визит Кехману в Подмосковье. По данным "Фонтанки", силовики расследуют дело о растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТа. Работы шли много лет, открыть площадку планировалось в октябре 2025 г. Также ранее сообщали, что речь идет о кредитном долге в 17,8 млрд руб.