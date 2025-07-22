Путин поздравил синхрониста Мальцева с триумфом на чемпионате мира по водным видам спорта

Президент России Владимир Путин поздравил синхрониста Александра Мальцева, который завоевал две золотые медали (в технической и произвольной программах) на первенстве планеты по водным видам спорта в Сингапуре.

"Вы проявили сильный, волевой характер, безукоризненно исполнили сложнейшую техническую и произвольную программы. Ваши победные выступления открыли "золотой" счёт нашей сборной, убедительно подтвердили высокие позиции отечественной школы синхронного плавания", — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Мальцеву спортивной удачи и новых достижений.

30-летний Мальцев стал единственным шестикратным чемпионом мира среди мужчин-синхронистов.

Отметим, что российская команда выступает на этом чемпионате мира в нейтральном статусе. Турнир проходит с 11 июля по 3 августа.