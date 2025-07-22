Москва и Киев готовят переговорщиков к встрече в Стамбуле на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заявил, что третий раунд переговоров между Киевом и Москвой пройдет 23 июля, провел совещание с новым главой украинской делегации – экс-министром обороны Рустемом Умеровым (ныне является секретарем СНБО).

"Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и о новой встрече в ближайшее время. Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения <…> детей, а также прекращения убийств и подготовки встречи лидеров для реального завершения этой в****. Наша позиция максимально прозрачна", - говорится в сообщении Зеленского по итогам встречи с Умеровым.

Президент Украины добавил, что сформировать делегацию для переговоров поручено не Умерову, а руководителю офиса президента Андрею Ермаку. Известно, что в составе переговорщиков будут "представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента".

Ранее в Кремле заявляли, что довольны составом российской делегации, которую возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что третий раунд переговоров состоится на этой неделе, конкретную дату сообщат позже. Он добавил, что в ходе третьего раунда будут обсуждаться меморандумы обеих сторон о перемирии, и это будет сложный процесс, поскольку в меморандумах содержатся противоречащие пункты.