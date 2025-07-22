Брянского вице-губернатора Симоненко задержали

Вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что на рабочем месте и дома у Симоненко проводятся обыски.

Ущерб по делу, фигурантом которого стал Симоненко, превышает 818 млн руб., сообщил источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что поводом для уголовного дела могли стать хищения при строительстве фортификационных сооружений в приграничье с Украиной. Аналогичные дела на высокопоставленных чиновников завели в Курской и Белгородской областях.