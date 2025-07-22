В России за год подростки более 50 тысяч раз использовали электросамокаты

В России за последний год выявлено более 50 тыс. случаев использования подростками электросамокатов различных кикшеринговых компаний. Сейчас операторы выявляют такие случаи, но не блокируют аккаунты несовершеннолетних.

Это обусловлено погоней за экономической выгодой и сложной проверкой самих фактов блокировки, говорит собеседник "Ъ" в одном из сервисов.

Ранее полный запрет на электросамокаты ввели власти Благовещенска. В других регионах периодически поднимается тема подобного запрета. Но на федеральном уровне полный запрет электросамокатов вводить не планируется, заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев ("Единая Россия").

"На федеральном уровне федеральным законом запрещать самокаты мы не планируем. Считаем, что это прерогатива регионов, ситуация в каждом регионе разная", - сказал политик.