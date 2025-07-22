Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о гибели девушки на заборе у пермского бара

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад с актуальной информацией по уголовному делу о гибели девушки в пермском баре "Пиво. Мясо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Пермские следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье "Убийство". Напомним, тело нашли нанизанным на острый забор. Сразу после случившегося бар был закрыт, впоследствии там проводился ремонт. Родные и близкие не верят, что в смерти пермячки нет криминальной составляющей. В связи с появлением публикаций о новых обстоятельствах, возможно, имеющих отношение к гибели девушки, следствием будет дана правовая оценка приведенным в них доводам.

Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад с актуальной информацией о ходе расследования уголовного дела.

Ход следствия контролируется в центральном аппарате СК России.