СМИ: В Шереметьево замечены пассажиры, спящие на матрасах

В аэропорту Шереметьево замечены пассажиры, спящие на "комфортных" надувных матрасах. Telegram-канал Baza сообщает, что матрасы начали раздавать пассажирам, чьи рейсы были задержаны из-за непогоды и атак беспилотников. Якобы, в первую очередь матрасы предоставляют семьям с детьми. Рядом с рядами матрасов видны таблички "Зона отдыха".

Тем временем, в Шереметьево накануне призвали СМИ и блогеров не выставлять ситуацию с задержками и спящими на полу гражданами в негативном свете.

"Ряд Телеграм-каналов и блогеров распространяют видео-и фотоконтент провокационного содержания о массовых скоплениях пассажиров в общедоступных и "чистых" зонах аэропорта. При этом целенаправленно публикуются фото других аэропортов (под видом Шереметьево) и выбираются ракурсы для фото, монтируются видео таким образом, чтобы исключить возможность для аудитории оценить ситуацию объективно в локациях и зонах аэропорта, где и происходят съемки", - говорится в заявлении аэропорта.

В Шереметьево считают, что таким образом авторы "фейков" поднимают себе просмотры. "При этом сознательно умалчивается, что режим по ограничению использования воздушного пространства "ковер" вводится/отменяется войсками противовоздушной обороны Министерства обороны России ради безопасности пассажиров и граждан в условиях массовых атак вражеских БПЛА", - добавили в аэропорту.