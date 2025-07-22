ТМК получила премию "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025" за сохранение биоразнообразия

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала лауреатом ежегодной Национальной премии в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025". В номинации "Сохранение биоразнообразия" победил проект входящего в ТМК Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ) — система комплексного менеджмента водных ресурсов предприятия и сохранения биоразнообразия Азово-Черноморского бассейна, сообщает пресс-служба ТМК.

Система, которую ТАГМЕТ представил на конкурс, состоит из нескольких элементов — комплексов водооборотных систем, насосных станций "Северная", "Южная", "Береговая", локальных насосных станций для производственных агрегатов, а также комбинированных рыбозащитных устройств на водозаборе, благодаря которым корректируется движение водного потока и косяки рыб перенаправляются в безопасную для них зону.

Модернизация производственных мощностей, эффективный менеджмент водных ресурсов и постоянное совершенствование технологических процессов позволили ТАГМЕТу создать оборотную систему водоснабжения с долей свыше 96%, что минимизирует потребности в заборе воды из внешних источников в соответствии с политикой предприятия по сохранению водных ресурсов региона. Помимо этого, ТАГМЕТ за шесть лет выпустил в устье реки Дон более 170 тыс. мальков русского осетра, входящего в Красную Книгу.

"ТМК демонстрирует высокий уровень открытости экспертам в рамках премии, поэтому во время визита экспертной комиссии на ТАГМЕТ мы вживую увидели не только работу системы водоочистки, но и инициативы предприятия по благоустройству и озеленению приморского города-курорта. Все это позволило сформировать комплексное впечатление о деятельности ТАГМЕТа. Мы высоко оценили экологические проекты и инициативы предприятия", — сказал председатель Экспертного совета Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2025", заслуженный эколог России Сергей Алексеев.

"При реализации экологических программ ТМК руководствуется многими факторами, один из которых — уникальное географическое и климатическое расположение предприятий. ТАГМЕТ находится в границах города и водоохранной зоны, а потому программам управления водными ресурсами и сохранения биоразнообразия уделяется особое внимание. Их эффективность постоянно подтверждается — в частности, в 2021 году ТАГМЕТ одним из первых получил комплексное экологическое разрешение. Мы признательны и за высокую оценку деятельности ТМК экспертами премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР", планируем продолжить внедрение природоохранных технологий", — отметила главный эколог ТМК Марианна Климова.

Премия "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" проводится с 2021 года и вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования. ТМК несколько раз становилась ее победителем: в номинациях "Эффективный экоменеджмент" в 2021 году (Волжский трубный завод, ВТЗ), "Строительство и эксплуатация очистных сооружений" в 2022 и 2023 году (Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Северский трубный (СТЗ) заводы соответственно), "Повышение экологической безопасности производства" и "Перспектива" в 2024 году (Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и ПНТЗ соответственно).